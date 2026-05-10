Parma-Roma e il rigore di Malen al 101': Gasperini non guarda e sorride insieme al preparatore Boccolini. E anche Mancini si gira dall'altra parte (FOTO)

La Roma vince al cardiopalma contro il Parma e continua a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi sbancano il Tardini con una rimonta folle. Gian Piero Gasperini insieme al preparatore atletico di fiducia Boccolini, non ha voluto guardare il rigore decisivo realizzato da Donyell Malen al minuto 101 e si è lasciato andare a un sorriso anche dettato dalla tensione. “Fare gol nel recupero mi è capitato, ma rarissime volte di passare dal 2-1 al 2-3 - le parole di Gasp ai microfoni di DAZN - . È la prima volta che non guardo un rigore. Stavo guardando la gente, ma il tabellone lo faceva vedere quindi l’ho visto uguale”.

Anche Gianluca Mancini non è riuscito a guardare il penalty e, durante l'esecuzione del centravanti olandese, si è girato verso la porta di Svilar scoppiando di gioia al boato dello stadio.