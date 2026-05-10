Parma-Roma, forfait dell’ultimo minuto per El Shaarawy: il Faraone va in tribuna

Cambio di programma a ridosso del match tra Parma e Roma. Stephan El Shaarawy ha infatti dato forfait all’ultimo minuto e non sarà a disposizione per la sfida contro i gialloblù. Il numero 92 giallorosso, inizialmente inserito tra i convocati, andrà in tribuna. Non sono ancora state rese note ufficialmente le motivazioni dello stop improvviso, ma si tratta di un’assenza che modifica le opzioni a disposizione dello staff giallorosso a poche ore dal calcio d’inizio.