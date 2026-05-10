Parma-Roma: Dybala torna titolare. L'ultima partita della Joya dal 1' risale al 25 gennaio

Alle ore 18 la Roma affronterà il Parma allo Stadio Tardini in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A e i giallorossi sono chiamati a vincere per continuare a inseguire il quarto posto in classifica occupato dal Milan. Gian Piero Gasperini è pronto a mandare in campo i titolarissimi e, come rivelato dal giornalista Ugo Trani nel corso della trasmissione radiofonica "Te la do io Tokyo", schiererà Paulo Dybala dal primo minuto: la Joya torna quindi titolare dopo tre mesi e mezzo, dato che la sua ultima presenza dal 1' risale a Roma-Milan del 25 gennaio. L'argentino potrebbe prendere il posto di Matias Soulé, apparso non brillantissimo nelle ultime settimane, oppure di uno dei centrocampisti.

(Tele Radio Stereo)