PARMA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma scende in campo allo stadio Ennio Tardini contro il Parma nella 36ª giornata di Serie A. Con la Juventus salita a quota 68 punti dopo la vittoria sul Lecce e il Milan (67) impegnato stasera contro l'Atalanta, i giallorossi (64) cercano un successo esterno per continuare a correre per la zona Champions e restare in scia. Sotto osservazione anche il risultato del Como (62), impegnato nel lunch match contro il Verona.

Gian Piero Gasperini potrà contare su quasi tutto il gruppo a disposizione, fatta eccezione per gli indisponibili Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk e Bryan Zaragoza. Davanti a Mile Svilar, il tecnico giallorosso è intenzionato a confermare l'undici titolare reduce dalla vittoria sulla Fiorentina. La difesa sarà composta da Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso. In mediana agiranno Manu Koné e Bryan Cristante, con Zeki Çelik e Wesley sulle corsie esterne. Sulla trequarti spazio a Matias Soulé e Niccolò Pisilli a supporto dell'unica punta Donyell Malen.

DOVE VEDERE PARMA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta sia sulla piattaforma DAZN che sui canali Sky. Per quanto riguarda la pay-tv satellitare, il match sarà visibile su Sky Sport Calcio. La gara sarà inoltre disponibile in streaming attraverso le applicazioni Sky Go, NOW e DAZN, fruibili tramite smart tv, console di gioco, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

LE QUOTE

PARMA-ROMA 1 X 2 EUROBET 7.20 4.20 1.47 SISAL 7.50 4.25 1.48 PLANETWIN365 7.00 4.20 1.48 SNAI 7.50 4.25 1.48

LR24