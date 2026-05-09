Parma, Cuesta: "Malen ha fatto tanto, servirà una partita collettiva. Non ci sarà Oristanio"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l'imminente sfida di campionato contro la Roma. L'allenatore degli emiliani ha svelato nuove defezioni nella propria rosa e ha commentato il momento della formazione giallorossa.

Come sta la squadra?

"Rispetto all'ultima gara non c'è Bernabé. Non ci sarà nemmeno Oristanio, dobbiamo valutare anche lui ma ha un problema al ginocchio".

Cosa volete dare nel finale di campionato?

"Ci sono tanti obiettivi ancora. Vogliamo finire più alti possibile e dobbiamo focalizzarci sul presente. Dobbiamo approcciare la gara come una grande opportunità, contro una squadra davvero in forma che ha vinto in modo convincente".

Rimarrà nella prossima stagione?

"Domani sarò presente, se tutto andrà normalmente! L'ho già detto molte volte: il futuro è domani".

Che Parma possiamo aspettarci?

"Sappiamo le armi della Roma, hanno tante caratteristiche simili all'andata e hanno un Malen in più, che ha fatto tanto. Noi dobbiamo continuare nei nostri punti di forza e fare una partita molto collettiva. Vogliamo essere sempre più completi attaccando e difendendo".

Manca Bernabé, questa assenza la potrà sfruttare per cambiare il volto del Parma?

"Le caratteristiche di Bernabé non sono facilmente riproducibili. Siamo fortunati ad avere versatilità, con caratteristiche diverse. Possiamo fare diverse cose. Quindi è anche un'opportunità".

Cosa ha imparato dall'esperienza con Arteta?

"Abbiamo condiviso un percorso di cinque anni. Sono orgoglioso e felice di averlo vissuto. La cosa più importante è stata sempre avere una visione molto chiara di dove si voleva arrivare. La sua visione e il suo coraggio mi sono stati di grande apprendimento".

Potremo vedere Pellegrino ed Elphege insieme in attacco?

"Potremo vederli insieme. Con il Pisa lo abbiamo già fatto. Abbiamo trovato il gol della vittoria con loro insieme. Non è una novità".