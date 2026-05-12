Open Var, il designatore Tommasi promuove Chiffi: "Ottima lettura su Mancini-Valenti: intervento sul pallone. Su Rensch rigore evidente"(VIDEO)

Durante la puntata di Open VAR su DAZN, è stato analizzato il contatto tra Gianluca Mancini e Valenti avvenuto nel corso di Parma-Roma. L'episodio, che aveva scatenato le proteste giallorosse per un presunto calcio di rigore, è stato valutato come regolare dalla squadra arbitrale. Dall'audio della sala VAR emerge come l'arbitro Chiffi abbia colto una dinamica regolare in campo: "No, no, si alza troppo il pallone dai. Va nella direzione del giocatore, poi se c'è la gamba... lo stanno guardando". Inizialmente i videoassistenti Mazzoleni e Paganessi hanno espresso qualche dubbio ("Il difensore è sotto e colpisce il piede, il pallone non lo prende"), ma il cambio di angolazione ha cambiato l'opinione: "Prende anche il pallone comunque. Check completato, prende il pallone il difensore. Intervento rischioso, però prende il pallone".

Il designatore Dino Tommasi ha promosso l'operato del direttore di gara: "Si tratta di un'ottima lettura di campo di Chiffi, perché coglie il pallone che si impenna in direzione dell'intervento di Valenti. Molto buono il check di Mazzoleni e Paganessi che girano le camere. Le ultime immagini evidenziano in maniera palese l'intervento sul pallone, che si impenna colpito chiaramente dal collo del piede del difendente. Intervento rischioso, però riesce a giocare chiaramente la palla, quindi è regolare". Poi ha aggiunto: "Il difensore gioca chiaramente il pallone e lo toglie dalla possibilità di Mancini."

Tommasi ha poi commentato il penalty concesso per il fallo su Rensch, occasione in cui il direttore di gara aveva assegnato fallo al giallorosso: "In questo caso Chiffi a inizio azione guarda a destra e non ha il quadro d'insieme, è una sua sensazione. Rensch prova a sfuggire sulla sinistra e toglie il tempo al difensore. L'attitudine del difendente è quella di fermare l'attaccante, lo abbraccia ed è un calcio di rigore evidente. Ottima chiamata del Var Mazzoleni". Gli assistenti, durante l'On Field Review, avevano già chiarito a Chiffi la propria posizione dopo aver analizzato le immagini: "C'è una trattenuta reciproca, ma alla fine il difensore trattiene e fa cadere l'attaccante. È il 27, è già ammonito."

Il contatto tra Mancini e Valenti in #ParmaRoma?⚠️

L’arbitro Chiffi lascia correre, la sala VAR appoggia la sua decisione ?



L’audio del VAR e l’analisi dell’episodio ad #OpenVAR, disponibile ora sull’app #DAZN ? pic.twitter.com/RayqElZYey — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 12, 2026



