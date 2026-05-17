Milan, Allegri si complimenta con Gasperini: "Roma ambiente difficile, non era facile fare questo lavoro"

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale e vola al quarto posto in classifica anche grazie alla clamorosa sconfitta della Juventus contro la Fiorentina: a decidere la gara è Gianluca Mancini, autore di una splendida doppietta con due colpi di testa su corner. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha ricevuto i complimenti da Massimiliano Allegri, il quale stava finendo l'intervista a DAZN durante l'arrivo del tecnico giallorosso: “Non era facile fare il lavoro che ha fatto a Roma in un ambiente difficile”.