Milan, Allegri: "Domani dovremo fare una gara seria. Champions? Se non ci arriviamo è perché ci sono state squadre migliori"

Domani alle 12:00, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Genoa in una trasferta che vale l'intera stagione. I rossoneri, infatti, sono ancora coinvolti nella lotta alla Champions League e in caso di passo falso Roma o Como potrebbero approfittarne. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico toscano che ha messo in guardia i suoi che dovranno affrontare una squadra insidiosa come quella allenata da Daniele De Rossi. Ecco le sue parole.

Il ritorno di Modric

"Modric? Una notizia positiva è che è a disposizione, ha provato la maschera e si è allenato con la squadra. Domani vediamo chi gioca. Ricci ha avuto una distorsione alla caviglia ma gli altri stanno bene".

Una settimana non facile

"Quando fai due terzi della stagione bene, è normale che arrivi delusione. Abbiamo in ballo la Champions, sapevo sarebbe stato difficile. Domani possiamo giocare a Genova contro una squadra che sta facendo bene, dobbiamo fare una gara seria, con ordine e pazienza. Abbiamo lavorato bene, nei tre giorni di ritiro i ragazzi si sono riposati".

Sull'obiettivo Champions

"Normale che al Milan tu abbia l’ambizione di arrivare al massimo risultato. In un campionato, il risultato che ottieni è quello che meriti. Poi puoi analizzare gli errori ma ora bisogna essere concentrati su domani".

L'incoraggiamento alla squadra

"Bisogna fare, con cattiveria. Se non arriveremo in Champions, vorrà dire che ci sono state squadre migliori. Il bello del calcio è che tutto si può ribaltare in un attimo. Il nostro girone di ritorno è brutto".

Sui suoi giocatori

"Ho un gruppo di ragazzi seri, ci tengono molto all’obiettivo. Stanno soffrendo perché hanno buttato via punti ma non c’è da pensare a quello che è successo".