Lecce, Di Francesco: "La Roma deve pensare prima a se stessa. Messaggi dai tifosi? Li ho ricevuti come sempre"

A 3 giornate dal termine del campionato non c'è più margine d'errore. La corsa Champions League, con molta probabilità, infiammerà questo finale di stagione fino all'ultimo turno. La Roma, dopo le due vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina, ma soprattutto grazie a diversi passi falsi delle concorrenti è rientrata pienamente in corsa per il quarto posto. Nel prossimo turno, la Juventus, attualmente quarta con un punto in più dei capitolini, affronterà in trasferta il Lecce di un ex Roma, Eusebio Di Francesco. I salentini si giocano punti pesanti per la salvezza, in una partita, quindi, molto delicata per entrambe le formazioni. In conferenza stampa, Di Francesco, ha parlato anche del possibile "favore" che potrebbe fare alla sua ex squadra nel caso riuscisse a fermare i bianconeri.

Ha già ricevuto messaggi dai tifosi della Roma che le chiedevano di fermare la Juventus? "Come sempre, ma loro devono pensare prima a se stessi. Non serve neanche che me lo chiedano, per noi è fondamentale portare a casa punti"