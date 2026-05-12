Lazio, Zaccagni: "Mi sento bene, ho recuperato dal colpo subito"

Alla vigilia della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 tra Lazio e Inter in programma domani sera, Mattia Zaccagni ha parlato in conferenza stampa delle sue condizioni: “Mi sento bene, ho recuperato dal colpo che avevo subito”.

Zaccagni ha poi parlato della sua stagione: “Per me è stata un’annata particolare, la prima vissuta in questo modo. È iniziata con un intervento e poi sono arrivati gli infortuni, situazioni che mentalmente mi hanno condizionato. Non so se domani possa rappresentare la svolta della mia annata, ma sarà sicuramente una partita importante sia a livello personale che per tutta la squadra. Abbiamo attraversato momenti complicati durante la stagione, ma scenderemo in campo con l’atteggiamento giusto e con la voglia di giocarci questa finale fino in fondo”.