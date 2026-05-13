Lazio, Sarri: "Derby alle 12:30? Non vengo. Il Prefetto è stato chiaro. Se fossi il presidente non presenterei la squadra"

Al termine della finale di Coppa Italia persa per 0-2 contro l'Inter, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Mediaset. Tra i temi trattati c'è anche quello che riguarda il caos calendario, con il derby di Roma che ancora non è stato programmato.

Sensazioni sulla data del derby? "La sensazione che lunedì vengo, domenica alle 12:30 non vengo: a quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra".