Lazio: Zaccagni e Patric saltano il derby per problemi muscolari. Cataldi a rischio a causa della pubalgia, oggi l'ultimo provino

Brutta tegola per la Lazio in vista del derby di domani. Come scrive quotidiano sportivo, infatti, Mattia Zaccagni salterà la stracittadina. L'attaccante biancoceleste ha accusato un problema muscolare e contro la Roma non ci sarà.

(corsport)

La Lazio continua a perdere pezzi e, oltre allo squalificato Alessio Romagnoli e all'infortunato Mattia Zaccagni, anche Patric sarà costretto a saltare il Derby della Capitale. Il difensore spagnolo si è fermato nella seduta di rifinitura per un problema muscolare e non scenderà in campo. Da valutare anche la situazione di Danilo Cataldi, il quale sta lottando contro la pubalgia: il centrocampista sosterrà un ultimo provino nel pomeriggio e, in caso di ok dello staff medico, si accomoderà inizialmente in panchina contro la Roma.

(pazzidifanta.com)