Lazio, Pedro: "Il primo derby il momento più significativo vissuto qui. La Roma mi ha lasciato fuori"

Pedro, giocatore della Lazio ed ex Roma, tra le altre squadre, ha rilasciato l'ultima intervista da giocatore biancoceleste ai canali ufficiali del club. C'è stato spazio anche per parlare della sua esperienza in giallorosso: "Il momento più significativo vissuto alla Lazio? Il primo derby. Sapete quello che ho vissuto là: mi hanno lasciato fuori, è stato molto complicato per me. Volevo fare una bella partita per tutti, per la gente e per me stesso. Ho segnato, abbiamo vinto e festeggiato. Era una cosa personale che mi serviva, è stato il momento più significativo che ho vissuto qui, anche se ce ne sono stati tanti altri".