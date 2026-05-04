Lazio, Isaksen: "In questo finale di stagione ci saranno le gare più importanti della mia vita"

LAZIO STYLE CHANNEL - Nel pre partita della sfida contro la Cremonese, l'esterno offensivo della Lazio, Gustav Isaksen si è espresso sul finale di stagione della propria squadra. In programma, nella penultima giornata di campionato, c'è il derby della Capitale e per Isaksen si tratta di un finale di stagione tutto da vivere: "È stata una stagione con alti e bassi. Ci sono state grandi partite, ma anche grandi sconfitte. Ora guardo solo avanti e non vedo l’ora di vivere questo finale di stagione, nel quale ci saranno le gare più importanti della mia vita".