Lazio, il tifo organizzato conferma: "Derby? Resteremo a Ponte Milvio. Teniamo tanto a questa partita e vogliamo vedere una squadra avvelenata" (VIDEO)

Domenica alle ore 12 andrà in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. L'impianto non sarà gremito e il motivo è legato alla protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito: i gruppi del tifo organizzato hanno ribadito ai microfoni dell'emittente radiofonica a tinte biancocelesti che resteranno a Ponte Milvio. Ecco le parole di uno dei rappresentanti: «È come se fosse un derby normale ma vissuto a Ponte Milvio. Stessi orari, stessi tempi, stesse modalità, cateneremo e inciteremo la Lazio. Staremo tutti insieme, faremo un po' di goliardia come è nostra consuetudine. Sarà una giornata da laziali. Il derby è una partita a cui noi teniamo tanto e lo abbiamo detto anche ai ragazzi quando sono venuti sotto la curva dopo la finale di Coppa Italia: "Adesso avete l'ultima possibilità per riprendere in mano questa stagione. Vogliamo vedere gente con il veleno e che va via dal campo solo se zoppica o se non ce la fa più". Ci deve essere lazialità e chi non se la sente facesse un passo indietro. Noi non saremo lì ma guarderemo il comportamento di tutti i giocatori: chi non è degno di questa maglia deve assolutamente lasciare il posto a giugno a chi si sente ancora di combattere per la Lazio».



