Lazio, già trovato il sostituto di Sarri: fatta per Gattuso. Accordo chiuso e firme in arrivo

La Lazio si prepara alla rivoluzione in vista della prossima stagione e il primo cambiamento riguarda l'allenatore. Con Maurizio Sarri pronto a salutare per trasferirsi all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito non ha perso tempo e ha già scelto il suo sostituto: il nuovo tecnico dei biancocelesti sarà Gennaro Gattuso. Come rivelato da Matteo Moretto, l'ex commissario tecnico della Nazionale ha già definito l'accordo con la Lazio e sono in arrivo anche le firme.

Esclusiva: è fatta per Gennaro Gattuso alla Lazio. Accordo chiuso e firme in arrivo. pic.twitter.com/onSLoOGtis — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 25, 2026



