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Lazio, già trovato il sostituto di Sarri: fatta per Gattuso. Accordo chiuso e firme in arrivo

25/05/2026 alle 15:26.
rino-gattuso

La Lazio si prepara alla rivoluzione in vista della prossima stagione e il primo cambiamento riguarda l'allenatore. Con Maurizio Sarri pronto a salutare per trasferirsi all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito non ha perso tempo e ha già scelto il suo sostituto: il nuovo tecnico dei biancocelesti sarà Gennaro Gattuso. Come rivelato da Matteo Moretto, l'ex commissario tecnico della Nazionale ha già definito l'accordo con la Lazio e sono in arrivo anche le firme.