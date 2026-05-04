La Curva Sud non dimentica Ranieri: "Un’intervista non cancella la tua essenza. A Claudio Ranieri un’eterna riconoscenza"

Durante Roma-Fiorentina, sugli spalti, più precisamente in Curva Sud, è apparso uno striscione dedicato a Claudio Ranieri, finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi dopo la famosa intervista rilasciata prima della partita contro il Pisa. "Un’intervista non cancella la tua essenza. A Claudio Ranieri un’eterna riconoscenza", il messaggio esposto dai tifosi giallorossi, che hanno voluto ribadire il loro sostegno all’ex allenatore. Un segnale forte da parte della piazza romanista, che sceglie di non giudicare Ranieri per un singolo episodio, ma di riconoscerne il valore e il legame costruito nel tempo con il club.