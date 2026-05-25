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Hellas Verona-Roma: Ludovica Pagani in lacrime dopo il gol di El Shaarawy. E anche il fratello del Faraone piange in tribuna (VIDEO)

25/05/2026 alle 15:30.
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Un finale perfetto e che ha emozionato tutti quello di Stephan El Shaarawy, autore del gol del 2-0 contro il Verona che ha sancito le definitiva qualificazione in Champions. Un gol con vissuto con particolare trasporto dalla futura moglie Ludovica Pagani, che dopo la rete è scoppiata in lacrime dall'emozione del momento.


Stessa reazione anche per Manuel, il fratello di Stephan El Shaarawy. Presente sugli spalti dello Stadio Bentegodi, è scoppiato a piangere al momento della rete realizzata dal numero 92.