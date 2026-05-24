Serie A: il Milan cade clamorosamente a San Siro contro il Cagliari, il Como ne approfitta e va in Champions. Rossoneri e Juventus in Europa League

La Roma ed il Como si prendono la Champions, in attesa del risultato di Torino-Juve, momentaneamente condotta per 1-0 dai bianconeri, che però sarà influente per la zona Champions, sono Gasperini e Fabregas, che ha vinto 4-1 contro una Cremonese che andrà dunque in Serie B (doppietta di Da Cunha, gol di Douvikas e Caraballo, sul 2-0 aveva segnato Bonazzoli), a festeggiare. Incredibile sconfitta del Milan contro il Cagliari, finisce 1-2 a San Siro, non basta il gol iniziale di Saelemaekers, che aveva illuso i rossoneri, a cui hanno risposto Borrelli e Juan Rodriguez. Gioisce anche Di Francesco l'ultimo allenatore, prima di stasera, a portare la Roma in Champions, che, grazie al gol di Banda, vince 1-0 contro il Genoa di De Rossi, ed evita la retrocessione. Si ferma la Juventus nel derby di Torino: già consapevole della mancata qualificazione in Champions League, la Vecchia Signora pareggia 2-2 contro il Toro. I bianconeri si portano sullo 0-2 grazie alla doppietta di Vlahovic, ma al 60' Casadei accorcia le distanze e Che Adams pareggia i conti all'84. In seguito a questo risultato la Juventus chiude addirittura al sesto posto in classifica, anche dietro al Milan quinto.

Lecce-Genoa 1-0

Milan Cagliari 1-2

Cremonese-Como 1-4

Torino-Juventus 2-2