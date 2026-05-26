Hellas Verona-Roma, Svilar e il siparietto con Ndicka: "18 clean sheet? Merito dei difensori". Il difensore controbatte: "Solo grazie a te!" (VIDEO)

Stagione da ricordare per la Roma di Gian Piero Gasperini, piazzatasi al terzo posto in classifica in Serie A con 73 punti e tornata in Champions League dopo 7 anni di assenza. Inoltre i giallorossi hanno registrato ottimi numeri difensivi, chiudendo con la seconda miglior difesa del campionato (31 reti subite in 38 giornate, meglio solo il Como a quota 29) e il secondo maggior numero di clean sheet (Mile Svilar a 18 e primo Jean Butez del Como a 19). Il merito è sicuramente del pacchetto arretrato e proprio su questo tema hanno scherzato Evan Ndicka e Mile Svilar al termine di Hellas Verona-Roma: "18 clean sheet? Il merito è di Evan, Mancio, Mario, Ghila, Zio... Sono loro!", dice il portiere giallorosso. Il difensore ivoriano controbatte: "Il merito è solo suo", indicando l'estremo difensore.



