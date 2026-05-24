Hellas Verona-Roma, Dybala consegna il premio di MVP ad El Shaarawy nell'ultima partita in giallorosso

Non solo la vittoria, non solo la qualificazione in Champions League: al termine di Hellas Verona-Roma, chiusa sullo 0-2 in favore dei giallorossi, a prendersi la scena è stato anche un bellissimo siparietto tra Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy. Nel giorno dell’ultima partita in maglia romanista del Faraone, è stato proprio El Shaarawy a mettere il sigillo definitivo sul match, trovando il gol del 2-0 nei minuti di recupero e chiudendo nel migliore dei modi una serata dal sapore speciale. Al termine della gara, però, è arrivato anche un gesto che non è passato inosservato. Il premio di migliore in campo, inizialmente assegnato a Dybala, è stato infatti simbolicamente ceduto dall’argentino proprio a El Shaarawy. La Joya, dopo aver ricevuto il riconoscimento, ha chiamato il compagno e glielo ha consegnato, in quello che è apparso come un gesto di grande stima e rispetto.