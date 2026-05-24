HELLAS VERONA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

A 90 minuti dal termine del campionato la Roma ha il destino nelle proprie mani: oggi alle ore 20:45 sarà ospite dell’Hellas Verona in occasione dell’ultima giornata di Serie A e, in caso di successo, sarebbe qualificata alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi si trovano al quarto posto in classifica con 70 punti (gli stessi del Milan terzo) a +2 da Como e Juventus, mentre gli scaligeri sono penultimi a quota 21 e sono già certi di retrocedere nella serie cadetta.

Gasperini deve fare i conti con diversi infortunati e non potrà nemmeno schierare Wesley a causa dell’espulsione rimediata nel Derby della Capitale. A protezione della porta di Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Ghilardi-Mancini-Hermoso con Celik a destra e Rensch a sinistra. A centrocampo Cristante dovrebbe essere affiancato da El Aynaoui (in vantaggio su Pisilli e Koné), mentre in attacco spazio al tridente formato da Soulé e Dybala alle spalle di Malen.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Hellas Verona-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA: Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie.

ROMA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.

LE QUOTE

HELLAS VERONA-ROMA 1 X 2 EUROBET 8.80 4.90 1.35 SISAL 9.00 5.00 1.33 PLANETWIN365 9.25 5.00 1.35 SNAI 9.00 5.00 1.33

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