Hellas Verona-Roma, 364esima presenza con la maglia giallorossa per Cristante: agganciato Masetti al decimo posto in classifica

Oggi alle ore 20:45 la Roma sarà ospite dell’Hellas Verona in occasione della trentottesima e ultima giornata di Serie A e si tratta di una partita che potrebbe cambiare anche il futuro del club: in caso di vittoria i giallorossi sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, competizione a cui mancano dal 2019. Allo stesso tempo è un match molto importante anche per Bryan Cristante, il quale è stato schierato dal primo minuto da Gian Piero Gasperini: il centrocampista ha raggiunto quota 364 presenze con la maglia giallorossa, agganciando così lo storico portiere Guido Masetti al decimo posto della classifica dei giocatori con più partite nella storia del club.