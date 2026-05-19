Giudice Sportivo: una giornata di squalifica e 10.000 euro di ammenda a Wesley e Rovella. Hermoso ed El Shaarawy entrano in diffida

Conclusa la 37esima giornata di Serie A il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, Wesley ha ricevuto un cartellino rosso durante il Derby della Capitale ed è stato squalificato per una giornata, motivo per cui sarà assente contro l'Hellas Verona e il suo campionato è terminato in anticipo. Inoltre il brasiliano dovrà pagare 10.000 euro di ammenda "per avere, al 25° del secondo tempo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze". Stessa sanzione anche per Nicolò Rovella, coinvolto nella rissa con il calciatore giallorosso.

Mario Hermoso e Stephan El Shaaarwy, invece, sono entrati in diffida: il difensore spagnolo ha ricevuto la nona ammonizione del campionato, mentre il Faraone è alla quarta. Anche Gianluca Mancini è a rischio e, in caso di cartellino giallo, sarà squalificato.

Infine la Roma ha ricevuto una multa da 2.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco".

(legaseriea.it)