Giudice Sportivo: ottava sanzione per Hermoso e terza per El Shaarawy. Mancini resta diffidato

Conclusa la trentacinquesima giornata di Serie A il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, Mario Hermoso ha ricevuto l'ottava sanzione contro la Fiorentina e Stephan El Shaarawy è a quota tre ammonizioni.

L'unico diffidato in casa giallorossa resta Gianluca Mancini, ma in caso di un ulteriore cartellino giallo anche Hermoso sarebbe a rischio squalifica.

(legaseriea.it)