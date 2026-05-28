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Genoa: non c'è accordo con De Rossi. Il tecnico potrebbe rimanere, ma senza rinnovo

28/05/2026 alle 22:42.
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Non c'è ancora accordo tra Daniele De Rossi e il Genoa per il rinnovo contrattuale. Come riferito da Fabrizio Romano sui propri canali, l'ex tecnico della Roma non firmerà il nuovo contratto alle condizioni attuali. C'è stato un primo incontro tra le parti, ma al momento non c'è accordo. Il tecnico potrebbe comunque rimanere a Genova, ma senza firmare un prolungamento.