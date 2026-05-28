Genoa: non c'è accordo con De Rossi. Il tecnico potrebbe rimanere, ma senza rinnovo

Non c'è ancora accordo tra Daniele De Rossi e il Genoa per il rinnovo contrattuale. Come riferito da Fabrizio Romano sui propri canali, l'ex tecnico della Roma non firmerà il nuovo contratto alle condizioni attuali. C'è stato un primo incontro tra le parti, ma al momento non c'è accordo. Il tecnico potrebbe comunque rimanere a Genova, ma senza firmare un prolungamento.
? Daniele De Rossi will not sign a new deal at Genoa at current conditions.
Despite an initial proposal on Wednesday, there’s no agreement between parties.
De Rossi could stay at the club but just without signing a new deal. pic.twitter.com/qqmy7XO8T0
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026