Genoa, De Rossi: "Di Francesco fonte di ispirazione. Lecce a rischio retrocessione in caso di mancata vittoria? Non mi sentirei in colpa"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni della piattaforma streaming a pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro il Lecce, valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul rapporto con Eusebio Di Francesco, tecnico dei pugliesi: "Non ho ancora incontrato Di Francesco, è stato importante per me, c'è tanto di lui in ciò che faccio. Mi ha portato a questo livello, è stato tra gli allenatori più forti che ho avuto e sicuramente quello che mi ha portato più in alto a livello europeo. Quando posso, faccio il tifo per lui: oggi giochiamo contro, ma non mi sento troppo in colpa per quello che succederà, dato che l'esito finale dipende da quello che accade nelle 38 partite".