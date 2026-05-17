FOTO - Roma-Lazio 1-0 HT

Allo Stadio Olimpico si gioca il Derby della Capitale tra Roma e Lazio, valido per la penultima giornata di campionato, e all’intervallo il risultato è di 1-0 per i giallorossi grazie al colpo di testa di Mancini sul corner battuto da Pisilli. La prima occasione del match arriva al minuto 8 e Tavares rischia l’autorete con un colpo di testa, ma Furlanetto è reattivo e respinge in corner. Successivamente è Wesley a impensierire il portiere avversario, ma l’estremo difensore è attento e blocca. Al 23’ arriva il primo tiro degli ospiti con Cancellieri, ma Svilar inchioda il pallone tra le mani. I biancocelesti spaventano la retroguardia giallorossa con il colpo di testa di Gila e il diagonale di Noslin, ma in entrambe le occasioni la palla termina sul fondo. L'equilibrio si spezza al 40': calcio d'angolo di Pisilli e incornata di Mancini, che buca Furlanetto e sblocca il derby. Prima dell'intervallo la Roma ha una chance con Hermoso, ma il suo tiro di controbalzo accarezza l'esterno della rete. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.