FOTO - Parma-Roma 2-3

Vittoria col brivido per la Roma a Parma. Primo tempo in totale controllo per i giallorossi, che vanno in vantaggio al minuto 22 con Malen e sfiorano il raddoppio con il palo di Soulé. Nella ripresa, però, la squadra di Gasperini rientra in campo malissimo e subisce la rete del pareggio da Strefezza al 47esimo. Al minuto 55, invece, Pellegrino firma il raddoppio dagli sviluppi di calcio d'angolo ma a salvare la Roma è il fuorigioco di Troilo. Dopo un assedio romanista, arriva addirittura la beffa. All'86esimo è Mandela Keita a fare 2-1. Quando tutto sembra finito, al 94esimo Rensch riaccende le speranze, siglando il 2-2 e nel finale calcio di rigore che Malen trasforma per il definitivo 2-3. Ecco i migliori scatti del match.