FOTO - Hellas Verona-Roma 0-2

LA ROMA TORNA IN CHAMPIONS LEAGUE DOPO 7 ANNI DI ASSENZA! Gli uomini di Gasperini non sbagliano e vincono 0-2 in casa dell’Hellas Verona grazie alle reti di Malen ed El Shaarawy, il quale saluta il club nel miglior modo possibile. Le squadre iniziano fortissimo e nei primi minuti creano un’occasione a testa: gli scaligeri impensieriscono Svilar con il tiro di Suslov e successivamente Pisilli si rende pericoloso. La partita è molto equilibrata e ricca di duelli, con i padroni di casa pronti a colpire in ripartenza. Al 13’ Cristante sfiora il palo con una potente conclusione dal limite e al 32’ Dybala costringe Montipò al grande intervento su calcio di punizione, ma al 40’ arriva la palla gol più grossa della partita: Bowie si presenta da solo davanti a Svilar, il portiere compie un miracolo incredibile e inchioda il risultato sullo 0-0. Terminata la prima frazione a reti bianche, all’intervallo Gasperini manda in campo Ziolkowski ed El Aynaoui al posto di Ghilardi e Pisilli. A inizio ripresa succede di tutto. Al minuto 50 Valentini, già ammonito, trattiene un indemoniato Dybala al limite dell'area: l'arbitro fischia ed estrae il secondo cartellino giallo che costa l'espulsione. Al 55’ la svolta della partita, che nasce da un miracolo di Montipò sulla punizione di Soulé: fallo di mano di Bowie sul corner seguente, ma per Sozza non c'è nulla. Il VAR richiama l’arbitro, il quale dopo il controllo al monitor assegna il penalty. Dal dischetto va Malen e Montipò lo ipnotizza con un super intervento, ma sulla ribattuta Dybala rimette in mezzo e il centravanti olandese ribadisce in rete sbloccando il match. La Roma vuole sfruttare la superiorità numerica e sfiora il raddoppio con la Joya, ma il portiere dell’Hellas Verona è ancora decisivo. Al 71’ scelta insolita di Gasp, che decide di togliere Ziolkowski - entrato al 46’ e ammonito poco prima della sostituzione - per inserire Koné. Successivamente Malen ha l’occasione di mettere a segno la doppietta personale, ma non riesce a indirizzare nello specchio il colpo di testa. Nel finale la Roma soffre il forcing dell’Hellas Verona, ma in ripartenza chiude definitivamente la gara: Dybala scarica con il tacco per El Shaarawy, il quale si presenta davanti a Montipò e segna la rete che vale la Champions League nella sua ultima partita con la maglia della squadra capitolina. La Roma vince 0-2 grazie alle reti di Malen ed El Shaarawy e torna a disputare la massima competizione europea dopo 7 anni di assenza.