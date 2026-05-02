Fiorentina, Parisi e Gosens parzialmente in gruppo: in dubbio per la sfida contro la Roma. Lavoro personalizzato per Piccoli e Fortini

La Fiorentina prosegue la preparazione in vista del posticipo della trentacinquesima giornata contro la Roma, in programma lunedì 4 maggio alle 20:45 allo stadio Olimpico. La squadra di Paolo Vanoli si è ritrovata questa mattina per una seduta di allenamento al Viola Park. Dall'infermeria viola non arrivano notizie del tutto rassicuranti. Fabiano Parisi e Robin Gosens hanno svolto solo una parte del lavoro insieme al gruppo. La presenza dei due esterni per la sfida nella Capitale resta in dubbio, con lo staff tecnico che spera di recuperarne almeno uno per la spedizione di lunedì. Hanno invece proseguito con un programma di lavoro personalizzato l'attaccante Roberto Piccoli, oltre a Balbo e Fortini.