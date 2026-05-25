El Shaarawy in versione Nostradamus prima di Hellas Verona-Roma: "Mi piacerebbe tanto chiudere questa storia con un gol decisivo..." (VIDEO)

Nella serata di ieri la Roma ha battuto 0-2 l'Hellas Verona grazie alle reti di Donyell Malen e Stephan El Shaarawy, conquistando così la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Partita davvero speciale per il Faraone, il quale ha salutato definitivamente il club giallorosso dopo 10 anni con un gol decisivo. Il numero 92 era convinto che sarebbe stato un match da ricordare e a svelarlo è stato Angelo Mangiante di Sky Sport: "Mi piacerebbe tanto chiudere questa storia con un gol decisivo...", le parole dette da El Shaarawy venerdì 22 maggio al giornalista dell'emittente televisiva.



