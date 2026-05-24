Di Francesco: "De Rossi? Ha sempre mostrato il suo spessore, era un allenatore in campo"

Alla vigilia di Lecce-Genoa, sfida in programma questa sera alle 20:45, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa affrontando anche il tema del rapporto con Daniele De Rossi, con cui ha condiviso un importante tratto di percorso ai tempi della Roma. Il tecnico dei salentini ha speso parole di grande stima nei confronti dell’ex centrocampista giallorosso, sottolineandone leadership e qualità già durante la carriera da calciatore: "De Rossi ha sempre mostrato il suo spessore, era un allenatore in campo. Alla Roma era il mio capitano". Di Francesco ha poi evidenziato anche il segno lasciato dal loro rapporto professionale, riconoscendo l’impatto avuto reciprocamente nel percorso di crescita: "Lui mi ha lasciato tanto così come io spero di aver lasciato qualcosa a lui". Infine, uno sguardo al presente e al futuro di De Rossi da allenatore, con parole che raccontano piena fiducia nel suo percorso: "Sicuramente ora sta facendo esperienza, ma ha tutte le qualità per fare bene".