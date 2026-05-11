Derby, De Siervo: "Si giocherà domenica alle 12:30, ogni altra ipotesi non è percorribile"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto durante la trasmissione "La Politica nel Pallone" su Rai Gr Parlamento per ufficializzare la collocazione del derby della Capitale. La sfida tra Roma e Lazio, valida per la penultima giornata di campionato, si disputerà domenica alle ore 12:30, nonostante la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. "Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12,30, ogni altra ipotesi non risulta percorribile", ha dichiarato De Siervo, respingendo l'ipotesi di uno slittamento a lunedì. Il dirigente ha motivato la scelta citando ragioni di ordine pubblico e logistica: "La sera a Roma non è possibile giocare un derby, visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco la città nell'ultima occasione. L'orario giusto è le 12,30, le ipotesi fantasiose sul lunedì non sono percorribili perché coinvolgerebbero altre realtà, spostando 300mila persone in un giorno feriale: sarebbe una iattura per il campionato e per i tifosi".

L'amministratore delegato ha inoltre escluso la possibilità di chiedere uno spostamento dell'evento tennistico: "Non piacerebbe a nessuno che questo spostamento venisse chiesto al tennis posticipando la finale degli Internazionali a orario serale. Sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica possa contemplare l'interesse di tutti".