Derby, attesa la scelta della data: si va verso domenica 17 maggio alle ore 12:30

La conclusione della Serie A 2025/26 si avvicina e il prossimo impegno della Roma sarà il delicatissimo Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di campionato. I giallorossi sono in piena lotta per un posto in Champions League e non possono sbagliare, motivo per cui si tratta di una partita davvero fondamentale. L'incognita è legata però al giorno in cui si giocherà questo big match, dato che domenica 17 maggio alle ore 17 è in programma la finale maschile degli Internazionali di Roma al Foro Italico. Al momento non è stata decisa alcuna data, ma sarà necessario garantire la contemporaneità con le partite delle rivali nella corsa per l'Europa.

Come rivelato dal giornalista Matteo De Santis nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, si va verso domenica alle ore 12:30: la Lega Serie A, infatti, non sembra intenzionata a spostare Roma-Lazio a lunedì perché giocando all'ora di pranzo la zona dello Stadio Olimpico sarebbe libera per le 17 e non ci sarebbe la sovrapposizione con la partita di tennis.

La Lega, quindi, vorrebbe far disputare tutte le sfide riguardanti la lotta Champions domenica alle 12:30, Inter-Hellas Verona alle 15 e le gare della salvezza alle 20:45. Sabato, invece, Cagliari-Torino e Atalanta-Bologna. Da capire la suddivisione dei diritti tv perché, qualora Sky prendesse una gara tra Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce, tutte le partite della lotta retrocessione verrebbero disputate sabato.

(Radio Manà Manà Sport)