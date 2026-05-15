De Rossi: "Il Milan? Vogliamo fare una partita seria. Favore alla Roma? Io lavoro per il Genoa"

Domenica in contemporanea al derby tra Roma e Lazio, scenderà in campo anche il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri sfideranno il Genoa di Daniele De Rossi, che fermando il Diavolo potrebbero fornire un ottimo assist ai giallorossi per approdare in Champions League. Il tecnico ex Roma ha parlato in conferenza stampa dell'importanza della partita, nonostante il Grifone sia già salvo. Ecco le sue parole.

La partita contro il Milan

"Vogliamo fare una partita seria e fare bene. Unico ostacolo che abbiamo avuto è stato quello che non sapevamo quando avremmo giocato ma forse è stato più difficile per loro visto che devono viaggiare. Sarà una bella partita. Non dobbiamo riscattare la gara dell’andata, io lavoro per il Genoa e se un domani ci sarà nelle ultime gare un Genoa-Roma fondamentale per la classifica vorrò batterla, a malincuore, ma vorrò vincere".

Sulla vittoria di Chanel Totti a Pechino Express

"Non seguo la trasmissione, ma vedevo clip su Instagram. L'ho vista la prima volta che aveva 20 giorni, in culla. Mi fa piacere perché nella sua ironia rivedo il mio fratello di tante battaglie nello spogliatoio. Una ragazza che negli anni ho visto perché è molto legata a Gaia, mia figlia. È un percorso diverso rispetto al nostro sportivo, ha occhi puliti, la faccia pulita e l'umorismo del padre. Sono stati bravi Francesco e Ilary a crescerla così".