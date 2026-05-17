De Rossi: "Cristante, Pellegrini, Mancini e Dybala tengono unito lo spogliatoio. Sono contento. Il derby era l'ultimo ostacolo difficile"

Il Milan passa per 1-2 sul campo del Genoa guidato da Daniele De Rossi. L'ex capitano giallorosso non è riuscito a fermare i rossoneri che mantengono così il vantaggio sulla Roma a causa degli scontri diretti. Complice, però, il ko della Juventus contro la Fiorentina, la Roma ha agguantato il quarto posto a 90 minuti dal termine della stagione. Ai microfoni di DAZN, De Rossi ha voluto fare i complimenti alla Roma e specialmente a Bryan Cristante, anche lui in collegamento: "Sono contento per loro, il derby è sempre una partita difficile. Era l'ultimo ostacolo difficile per la corsa alla Champions, sono contento che si siano messi con la testa davanti per questo finale. La doppietta di Mancini uno non se lo aspetta, ma lui, Bryan, Lorenzo, Paulo, sono quei giocatori che tengono unito lo spogliatoio. Al di là delle prestazioni. tengono la baracca in piedi. Sono positivi, puliti. In queste partite poi escono fuori gli uomini prima ancora dei calciatori. Complimenti a tutti".

Poi, non è mancato un siparietto simpatico riguardante la doppietta di Mancini. L'ultimo gol al derby del numero 23 è arrivato proprio con De Rossi in panchina: "Uno solo però. Io sono un po' più scarso. Con gli altri ne fa due".