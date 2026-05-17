CRISTANTE: "Un derby è un derby, poche parole e tanti fatti"

A pochi minuti dal fischio d'inizio del derby, Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro la Lazio. Il match mette in palio punti decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo te è meglio o peggio giocare oggi il derby?

“Un derby è un derby. Negli anni abbiamo visto che vuol dire poco o nulla, è una partita particolare”.

Dove giocherai oggi?

“Manca poco e lo vedrete, gioco un po’ più avanti. Sono partite particolari, modulo o giorno contano poco, dobbiamo fare tutto per vincere”.

Tu e Lorenzo (Pellegrini, ndr) cosa direte ai compagni prima di uscire dagli spogliatoi?

“Abbiamo già detto tutto, arriviamo prontissimi. È una partita fondamentale per il campionato, possiamo andare in Champions: poche parole e tanti fatti”.