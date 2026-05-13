Caos Derby, l'annuncio della Curva Sud: "Se si dovesse giocare lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori" (FOTO)

Roma-Lazio, in programma per la 37esima giornata di Serie A, non ha ancora una data e un orario certo. Domani pomeriggio arriverà l'esito del ricorso al Tar presentato dalla Lega Serie A per non far giocare il match lunedì alle 20:45 come imposto dalla prefettura di Roma.

I gruppi della Curva Sud, stufi di una situazione grossolana e inaccettabile hanno preso una decisione netta: "A tutto c'è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde ed evitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà ben accetto chiunque vorrà unirsi all'iniziativa. Avanti romanisti".



