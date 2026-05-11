Atalanta, Percassi: "D'Amico? Normale che possa essere corteggiato. Giuntoli è uno dei migliori dirigenti d'Italia"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti all'evento del Premio "Gianni Di Marzio". Ecco le parole del dirigente del club nerazzurro:

"Con D'Amico ho un rapporto personale straordinario quello che ha fatto in questi anni lo conosco nel dettaglio. Con lui l'Atalanta è arrivata quinta, quarta, terza e quest'anno molto probabilmente settima. Come molti nostri giocatori, è normale che lui possa essere corteggiato. Mancano due partite, il nostro rapporto potrebbe anche concludersi ma non finirà la stima che abbiamo nei suoi confronti. Se dovesse essere cercheremo di prendere un sostituto all'altezza. Giuntoli rappresenta uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, che si è formato nelle categorie inferiori. Sono ben consapevole però che ha tante squadre che lo chiamano. Vedremo se il matrimonio si potrà realizzare. Se così fosse saremmo molto contenti".