Wesley prova ad anticipare il rientro. Gasperini: "Forse lo recuperiamo, ma giocare venerdì non aiuta"

La pesante sconfitta contro l'Inter ha evidenziato anche l'importanza di Wesley nello scacchiere tattico della Roma. L'assenza dell'esterno brasiliano, fermatosi per un infortunio muscolare durante gli impegni con la propria nazionale, ha privato Gian Piero Gasperini di una pedina fondamentale per la manovra sulle fasce. Sebbene le proiezioni iniziali parlassero di circa quattro settimane di stop, nelle ultime ore è emerso ottimismo per un recupero in tempi più brevi.

A confermare la possibilità di rivedere il calciatore tra i convocati prima del previsto è stato lo stesso allenatore giallorosso al termine della gara di San Siro. Nonostante il poco tempo a disposizione prima del prossimo turno di campionato, Gasperini ha aperto a uno spiraglio: "Forse lo recuperiamo, anche se giocare venerdì non aiuta", ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa. Lo staff medico monitorerà quotidianamente i progressi del giocatore per capire se potrà essere a disposizione per la sfida contro il Pisa, in programma nell'anticipo di venerdì 10 aprile.