Wesley e Koné verso il rientro: possibile anticipo per l’Atalanta

Buone notizie per la Roma sul fronte infortuni. Secondo La Repubblica Wesley e Koné sono infatti sulla strada del recupero e potrebbero tornare a disposizione prima del previsto, con l’obiettivo di rientrare già per la sfida contro l’Atalanta. I due giocatori stanno mostrando segnali incoraggianti nel percorso di riabilitazione e lo staff medico monitora quotidianamente i progressi. La sensazione è che i tempi possano accorciarsi rispetto alle previsioni iniziali, offrendo così maggiori soluzioni al tecnico in vista di un impegno delicato.

(La Repubblica)