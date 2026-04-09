VIDEO - L'analisi di Gasperini sui precedenti mercati: "Solo 4-5 degli ultimi 30 acquisti giocano. C'è bisogno di qualità superiore"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Gian Piero Gasperini ha espresso una riflessione sulla strategia di mercato della Roma, citando dati per sostenere il proprio pensiero. Il tecnico ha messo l'accento sulla necessità di scegliere una strada chiara per migliorare la rosa, criticando l'eccessivo ricambio di calciatori avvenuto nelle ultime stagioni. "Ho visto su Transfermarkt che negli ultimi due anni sono arrivati 30 giocatori, di cui forse 4 o 5 stanno giocando ora", ha esordito Gasperini. "Forse c'è bisogno di un target diverso: meglio meno acquisti ma di qualità superiore. Roma ha visto campioni veri e il pubblico li riconosce. Sono più propenso a questa idea che a prendere 30 giocatori, ma è un'opinione mia".

L'allenatore ha poi approfondito il tema dei profili da cercare: "La società deve scegliere la via. Si può andare su contratti alti, ma forse la proprietà non vuole più farlo. Oppure sui giovanissimi, ma non so se Roma possa recepirlo: troppi giovani rischiano di abbassare le ambizioni. L'ideale è trovare il target giusto per costi e stipendi. Se ne trovi 2 forti, metti quelli. La cosa più importante è capire quale strada prendere".



