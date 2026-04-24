VIDEO - Gasperini sul rapporto tra allenatore e ds: "Devono essere complementari e lavorare insieme con l'obiettivo di migliorare la squadra"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Dall’Ara. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul rapporto che deve esserci tra un allenatore e un direttore sportivo: "In sede di mercato, l’allenatore deve fare il suo ruolo, ma deve essere complementare con il direttore sportivo. Quando iniziano a esserci, oggi credo, rispetto al passato, situazioni che bisogna saper affrontare insieme, con le caratteristiche giuste. Arrivo a pensare che il direttore sportivo e l’allenatore dovrebbero essere responsabili insieme, nel bene e nel male, dei risultati e della formazione di una squadra. Quindi quasi dovrebbero viaggiare in coppia. Molto spesso, soprattutto in passato, è successo che magari i direttori sportivi parlavano con l’allenatore, poi andavano a telefonare a un altro allenatore dietro e gli dicevano “attento, sei pronto”. E c’era un disguido incredibile, oppure che l’allenatore doveva essere quello che allenava la squadra e il direttore sportivo il dirigente che faceva il suo lavoro. Credo che oggi sia molto diverso. Anche con le proprietà, che devono essere coinvolte, perché i numeri sono veramente tanti e le decisioni sono molto importanti. La capacità di fare squadra è determinante. Bisogna capire le esigenze del mercato, le difficoltà che i direttori sportivi incontrano sul mercato, e i direttori sportivi devono capire le esigenze degli allenatori per costruire delle squadre e arrivare a ciò che chiedono, con l’obiettivo unico di migliorare la squadra".

?️ #Gasperini sul rapporto tra l’allenatore e il direttore sportivo ?



?️ “Devono essere complementari e responsabili insieme, nel bene e nel male, dei risultati e della formazione della squadra. Bisogna lavorare in coppia con l’obiettivo unico di migliorare la rosa” ??#ASRoma pic.twitter.com/rEyyEBccpw — laroma24.it (@LAROMA24) April 24, 2026



