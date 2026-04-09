A sette giornate dal termine della sua prima stagione sulla panchina giallorossa, Gian Piero Gasperini ha risposto a una domanda sul bilancio del suo percorso e sui rapporti interni con la dirigenza e Claudio Ranieri. Il tecnico ha preferito spostare il focus sulla crescita tecnica del gruppo, considerata l'unica vera chiave per la stabilità dell'intero ambiente. "Io penso che l'unico obiettivo sia sempre cercare di migliorare le squadre, di farle sempre più forti", ha spiegato l'allenatore. Secondo il tecnico, ciò che conta alla fine è il rendimento sportivo: "Quando le squadre hanno più possibilità di fare risultati, si aggiusta tutto e funziona tutto benissimo. L'unica cosa a cui penso è come rendere il gruppo più competitivo: nel calcio, quando ci riesci, ogni ingranaggio torna al suo posto".

?? VIDEO - Gasperini sul rapporto con la dirigenza: "I risultati aggiustano tutto, il mio unico obiettivo è migliorare la squadra"



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