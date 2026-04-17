VIDEO - Gasperini su Wesley: "Lui sente di poter giocare, per i medici ci sono dei rischi. Non posso forzare delle situazioni"

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della gestione degli infortuni con lo staff medico e delle condizioni di Wesley. Le sue parole: "A volte è motivo di confronto e discussione interna, che è normale. Wesley si sente di poter giocare, ha grande generosità, effettua sprint, scatti e tiri. La parte medica considera giustamente che ci sono dei rischi, su questo si è innescato discussione e problematiche. Ma da qui a fare tutto un altro tipo di discorsi ce ne passa. Wesley vuole esserci, magari dall'altra parte si frena. Vedremo entro domani. Se il medico dice no non posso fare nulla, mi sono sempre attenuto alle indicazioni mediche. Non posso forzare delle situazioni. Tutti gli alenatori dipendono dall'ok medico prima di usare un giocatore"

#Gasperini su #Wesley: "Lui sente di poter giocare, per i medici ci sono dei rischi. Non posso forzare delle situazioni"



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