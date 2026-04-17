VIDEO - Gasperini: "Ho passato 8 anni a Genova e 9 all'Atalanta, forse non sono una persona così brutta..."

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto con l'Atalanta, valido per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sui tanti anni passati a Bergamo e Genova. Le sue parole: "Sicuramente con l'Atalanta è stata una storia lunga, nove anni. Io mediamente sono stato otto anni a Genova e nove anni all'Atalanta, vuol dire che forse non sono proprio una persona così brutta. Che forse lavorare con me tanti anni, certo che in nove anni a volte succedono dei punti di vista diversi, però sempre nei limiti delle cose. Probabilmente succede anche tra marito e moglie"

#Gasperini: "Ho passato 8 anni a Genova e 9 all'Atalanta, forse non sono una persona così brutta..."



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