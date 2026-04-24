VIDEO - Gasperini e lo scontro con Ranieri: "Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano. Il mio unico obiettivo è fare calcio"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Dall’Ara. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sullo scontro con Claudio Ranieri e ha ribadito di non voler essere messo sullo stesso piano: "Io non ho fatto nulla. La situazione è successa come è successa, ma non l’ho fatta io. Non mi mettere sullo stesso piano, non ho fatto nessuna situazione contro nessuno".

Poi aggiunge: "Avevo detto 'Dentro Trigoria' perché Trigoria è il centro dove si fa calcio, dove si deve fare calcio, e dove spero si faccia calcio. Io cerco solamente di fare calcio. Tutte le altre questioni, io sono fuori e non le affronto, non ne parlo. L’unico obiettivo per me è fare calcio qua dentro, stop".

?️ #Gasperini sullo scontro con #Ranieri ?



? “Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano. Il mio unico obiettivo è fare calcio” ⚽️#ASRoma pic.twitter.com/rhWATZZqbW — laroma24.it (@LAROMA24) April 24, 2026



