VIDEO - Gasperini e il mercato: "Mai messo veti, ho sempre lasciato grande libertà a Massara. Avevo solo chiesto di rinforzare l'attacco"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Dall’Ara. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle richieste fatte a Frederic Massara in sede di mercato: "Io ho sempre rispetto per il lavoro. Non è che non fossi contento dell’operato del direttore sportivo, ho sempre lasciato grande libertà. Ho sempre detto: 'L’hai visto? Io certi giocatori non li conosco; li hai visti, ti piacciono, prendili'. Quindi non c’è mai stata una chiusura su nessuno. Ho sempre cercato di vedere le mie caratteristiche, ma questa è una cosa che sapete da luglio-agosto. Ho detto, da quando sono arrivato il primo giorno: 'Rinforziamoci davanti, che questa è una squadra forte'. Non mi sembra una richiesta straordinaria, mi sembra abbastanza comune per un allenatore nuovo, appena arrivato, che magari ha un modo diverso di giocare e che fa una richiesta del genere. Su tutto il resto non ho mai messo veti o cose simili, assolutamente. Quando si dice condivisi, sì, ma non era una cosa così importante, o meglio, lo era, ma ero in grado di dire: 'Se l’hai visto, ti piace, prendilo'. Non ho mai negato a nessuno il suo lavoro. Su quello ho sempre cercato di insistere, perché ritenevo che questa squadra fosse in una bella situazione, se riuscivamo a completare il reparto. Poi non è che non sia stato fatto, ma lì era il punto focale della mia richiesta".

? #Gasperini e il mercato ?



?️ “Ho sempre lasciato grande libertà a #Massara, non ho mai messo veti. Dal primo giorno ho chiesto di rinforzare l’attacco perché questa squadra nel complesso era già forte” ?#ASRoma pic.twitter.com/ZZvMqe1qqh — laroma24.it (@LAROMA24) April 24, 2026



