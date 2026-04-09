Alla vigilia della sfida casalinga contro il Pisa, Gian Piero Gasperini ha analizzato il momento della Roma, reduce dalla pesante sconfitta di San Siro contro l’Inter. Il tecnico ha voluto allontanare le voci sul futuro della rosa e sui rinnovi messi in stand-by dalla società, riportando l'attenzione esclusivamente sul campo. "In questo momento non pensiamo al futuro, pensiamo al presente", ha esordito l'allenatore giallorosso. Gasperini è tornato sul crollo accusato nell'ultimo turno: "Il secondo tempo di Milano non deve succedere. C'è stato un crollo di umore e questa è l'unica cosa che non deve mai capitare, perché questa è una squadra che ha la coscienza a posto per come ha lavorato e interpretato le partite in questa stagione. E quindi niente, è una squadra che reagisce, sono ragazzi seri, ragazzi attaccati, motivati, che vogliono cercare di fare il massimo."

In merito alla gara di domani, il tecnico non sottovaluta l'impegno nonostante la posizione di classifica degli avversari: "Incontriamo una squadra quasi retrocessa, ma sappiamo che il Pisa è tosto. Le gare di Serie A sono sempre complicate. Noi dobbiamo fare molto di più come risultati, non abbiamo margini di errore e dobbiamo ripartire con unità e determinazione. Vincendo possiamo fare un passo avanti importante".

?? VIDEO - Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa: "Squadra seria, motivata e con la coscienza a posto, dobbiamo fare di più come risultati"



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